Rede de escola absorve alunos após Colégio Metodista encerrar atividades

da Redação



14/02/2022 | 16:23



Uma semana antes do retorno das aulas presenciais, o Colégio Metodista, em São Bernardo, comunicou a suspensão das atividades da instituição. O anúncio pegou pais e alunos de surpresa, causando transtorno para encontrar vagas no início do ano letivo e, principalmente, com a questão financeira, uma vez que as taxas de rematrícula já haviam sido pagas e uniformes e materiais, comprados.

Pensando na comunidade educativa, a rede Adventista, presente no Grande ABC com seis unidades, ofereceu oportunidades especiais para as famílias que passam pela situação. A diretora de educação, Marizane Piergentille, colocou a instituição de ensino à disposição dos responsáveis e dos alunos que ficaram sem vagas com o fechamento da escola Metodista.

Os responsáveis que apresentaram o recibo de pagamento de qualquer investimento feito como a rematrícula, matrículas adiantadas, material escolar ou uniforme, foram beneficiados com as respectivas isenções em uma das seis unidades do Colégio Adventista. “Montamos uma troca entre os alunos, onde eles deixam com a gente o que já compraram e nós entregamos os que serão usados no Adventista, sem nenhum custo adicional”, explica a diretora. “Não deixamos de priorizar nossos alunos veteranos, mas sabemos que os gastos escolares pesam muito no começo do ano, principalmente após tanta conturbação econômica nesses dois anos de pandemia. O fechamento de uma escola é triste e incômodo, por isso ficamos honrados em ajudar todos”, finaliza.