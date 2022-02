Yasmin Assagra

14/02/2022 | 16:08



Na manhã deste domingo (13), mais de 80 grupos de ciclistas participaram de um protesto contra a morte do jovem Victor Hugo Ribeiro atropelado na Rodovia Índio Tibiriçá enquanto andava de bicicleta, no último dia 6 de fevereiro. O movimento, chamado de Pedal Protesto, teve ponto de encontro na Câmara Municipal de São Caetano, Praça Lauro Michels em Diadema, Espelho d''água em Santo André e o ponto de partida no Paço Municipal de São Bernardo.

O encontro contou com mais de 2 mil pessoas que percorreram pela Anchieta até chegarem na Estrada Velha de Santos. Os ciclistas ainda levaram bexigas brancas, como homenagem a Victor, além dos carros de sons que fizeram paradas em dois locais - no Paço de São Bernardo e próximo ao Estância Alto da Serra. O movimento ainda informou que no local da morte de Victor será colocada uma bicicleta em homenagem ao rapaz. "Nossa principal bandeira é o direito de ir e vir com segurança nas vias e rodovias. Pelo código de trânsito no artigo 58 somos autorizados a trafegar, mas pela portaria do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo), que não é lei, somos proibidos de circular", destaca o ciclista Augusto Cesar Fonseca, 47 anos, mais conhecido com Cecéu.



Fotos: Divulgação/ Arquivo pessoal

RELEMBRE O CASO - Victor Hugo Ribeiro, de 22 anos, morreu atropelado após um veículo, do modelo HB20 Hyundai, atingi-lo em alta velocidade, na Rodovia Índio Tibiriçá, altura do número 33. O carro também atropelou outro ciclista, o Erivelto, que foi socorrido em estado grave. De acordo com informações do BO (Boletim de Ocorrência), o condutor do veículo realizou o teste do bafômetro e, a princípio, não estava embreagado. De acordo com testemunhas, a polícia agora investiga se o condutor estava praticando racha ou estava em alta velocidade.



Fotos: Reprodução

A ocorrência foi encaminhada ao 3º DP de São Bernardo e o condutor responderá por homicídio culposo na direção de um veículo automotor.