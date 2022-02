Suzana Gullo revela nome do bebê que perdeu com Marcos Mion

14/02/2022 | 16:10



Suzana Gullo, esposa de Marcos Mion, revelou que já sofreu um aborto espontâneo. Durante conversa com os seguidores, a influenciadora explicou que ficou grávida de uma menina antes de ter Donatella - sua filha do meio, que hoje tem 13 anos de idade. Após um internauta questionar a esposa do apresentador do Caldeirão sobre a escolha dos nomes dos filhos, ela expôs a situação.

Marcos sempre quis um filho com o nome Romeo, por causa do Romeo e Julieta, claro! Donatella foi uma sugestão de uma amiga e eu amei. Queria nomes italianos por sermos descendentes, ela esclareceu.

Nesse momento, ela revelou sobre a quarta gravidez e o nome que a menina teria.

Perdi a Margherita antes da Doninha. Mas ela brilha no céu e é o anjinho da família.

Por fim, Suzana falou sobre a escolha do nome de seu caçula, que tem apenas 11 anos de idade.

Stefano foi um escolha do Romeo. Demos três opções para ele na época, finalizou.