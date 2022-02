Filha de Tiago Leifert abraça e beija papelão com imagem do pai

14/02/2022 | 16:10



No último domingo, dia 13, Daiana Garbin encantou os fãs e seguidores nas redes sociais ao mostrar um momento para lá de fofo da filha Lua. A pequena, de apenas um ano de idade, é fruto do relacionamento com Tiago Leifert.

Nos Stories, a mamãe-coruja compartilhou um vídeo em que a Lua abraça e beija o papelão com a imagem do pai em tamanho real.

Eu amo minha tia Marcela Leifert e meu papai de papelão, escreveu a jornalista.

Lua está em tratamento contra um câncer nos olhos, chamado retinoblastoma. Ela foi diagnosticada em outubro do ano passado e apenas recentemente, em janeiro, que o casal divulgou a notícia.