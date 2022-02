Primeiras imagens da segunda temporada de Bridgerton são divulgadas

14/02/2022 | 16:10



Lady Whistledown está com a caneta afiada e pronta para trazer fofocas quentinhas da alta sociedade Bridgerton! Nesta segunda-feira, dia 14, a Netflix e a Shondaland organizaram um evento global para os super fãs da série, que já tem data marcada para estrear a segunda temporada: 25 de março. A autora Julia Quinn se juntou a Nicola Coughlan, intérprete de Penelope Featherington - a própria Lady Whistledown e outros atores para um bate-papo em pleno Valentine's Day - conhecido como dia dos namorados em outras culturas.

Na conversa, a turma comentou sobre o sucesso da primeira temporada e que ainda está por vir. Os fãs também puderam conferir clipes nunca antes vistos e a revelação surpresa do primeiro teaser da segunda temporada.

Mantendo a tradição dos livros, os próximos episódios prometem contar a história do Lord Anthony Bridgerton, irmão mais velho de Daphne, em busca do amor. De acordo com sinopse, impulsionado por seu dever de defender o nome da família, a busca de Anthony por uma debutante que atenda aos seus padrões impossíveis parece malfadada até que Kate Sharma e sua irmã mais nova Edwina Sharma chegam da Índia. Quando Anthony começa a cortejar Edwina, Kate descobre as verdadeiras intenções dele - um amor verdadeiro não estava no topo de suas prioridades - e decide fazer tudo o que pode para interromper esta união. Mas, ao fazer isso, as lutas verbais de Kate e Anthony apenas os aproximam, complicando a situação para ambos os lados. Do outro lado da Grosvenor Square, os Featheringtons dão as boas-vindas ao mais novo herdeiro de sua propriedade, enquanto Penelope continua a navegar pela cidade, mantendo seu segredo mais profundo das pessoas mais próximas a ela.