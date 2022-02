Menino de 8 anos morre após cair de toboágua em parque aquático

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



14/02/2022 | 15:35



O garoto Davi Lucas de Miranda, de 8 anos, morreu, na tarde deste domingo (13), após cair de um toboágua em um parque aquático, em Caldas Novas, no sul de Goiás. Davi despencou de uma altura aproximada de 15 metros. De acordo com informações iniciais divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o menino entrou em uma área do brinquedo "Vulcão" que estava em manutenção.

De acordo com a Prefeitura da cidade, Davi sobreu várias lesões e traumatismo craniano seguido de afogamento. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Caldas Novas em estado grave, onde chegou a ser intubado. Ainda segundo informações, a equipe tentou uma tansferência da criança para Goiânia, mas devido a gravidade de seu estado de saúde não foi possível fazer uma viagem de helicóptero e teve sua morte confirmada às 19h.

Davi estava a passeio na cidade com sua família. A Prefeitura divulgou que a família é de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais.

Em nota divulgada à imprensa, o Di Roma Acqua Park, responsável pelo parque, lamentou o acidente e comentou que a área onde aconteceu a queda estava fechada para reforma e disseram que estão colaborando com as investigações.

As causas do acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil.