Edson Celulari se declara para esposa: Karin, que alegria estar ao seu lado

14/02/2022 | 15:10



O amor está no ar! Nesta segunda-feira, dia 14, é comemorado o Valentine's Day, o Dia dos Namorados dos Estados Unidos e de outros países. Apesar da data não ser comemorada no Brasil, alguns famosos aproveitaram a data para se declararem para seus amores. Edson Celulari não perdeu tempo e mostrou aos seus seguidores todo amor que tem por sua esposa, Karin Roepke:

- Dia de São Valentim, padroeiro dos namorados, do amor, do noivado e do casamento. Karin Roepke, que alegria estar ao seu lado. Parabéns a todos os casais.

Mas, Edson não foi o único. Karin também não deixou a oportunidade passar e fez uma linda postagem para o marido. Na legenda ela escreveu:

- São Valentim foi um super cupido! Me trouxe um namorado, um marido, um amante e o pai da nossa Chiara. Edson, que maravilha compartilhar tanta vida com você!

Lembrando que o casal está esperando Chiara. A pequena é a primeira filha da atriz e terceira do ator de 63 anos de idade, que já tem dois com Claudia Raia.