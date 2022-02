Katie Holmes perde equilíbrio e leva tombo em rua de Nova York

14/02/2022 | 15:10



Opa, levanta a cabeça senão a coroa, princesa! Katie Holmes passou por um perrengue no último domingo, dia 13. Aos 43 anos de idade, a atriz estava saindo de um evento de moda em Nova York, nos Estados Unidos, quando perdeu o equilíbrio na calçada de paralelepípedos e levou um tombo no meio da rua.

Com muita classe, ela se levantou rapidamente e continuou a caminhar. No entanto, Katie não foi rápida o suficiente para evitar o flagra dos paparazzi. Apesar do ocorrido, a mãe de Suri Cruise não se machucou.

Inclusive, Holmes estava usando um look elegante - com calça e camiseta branca, além do sobretudo preto - para prestigiar o desfile Alice + da Semana de Moda.