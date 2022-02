Polícia é acionada após denúncia de arma em escola de Ribeirão Pires

Aline Melo



14/02/2022 | 15:10



A PM (Polícia Militar) foi acionada na manhã desta segunda-feira (14), em Ribeirão Pires, após denúncia anônima de que um aluno estaria portando uma arma de fogo na EE (Escola Estadual) Farid Eid, no bairro Represa. Duas viaturas se deslocaram até o local e na companhia da direção localizaram em posse de um estudante uma airsoft, arma de pressão que se parece com um revólver.

O aluno, de 15 anos, foi conduzido na companhia dos responsáveis para a delegacia central da cidade, para registro da ocorrência. O caso foi registrado como um ato infracional por ameaça. O Diário teve acesso ao boletim de ocorrência e verificou que a vítima da ameaça foi a diretora da unidade escolar. Segundo o registro, o adolescente não tentou justificar o porte do objeto, nem como ele foi obtido. O aluno está em liberdade assistida por outro ato infracional relacionado ao tráfico de drogas.

O chamado para a polícia ocorreu às 9h35. Por volta das 13h, a escola publicou um comunicado em sua página no Facebook informando que as providências foram tomadas e que o caso já havia sido resolvido. O objeto foi apreendido. Não há registro de ameaças a outros estudantes no boletim de ocorrência.

A Seduc (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) informou que a equipe gestora da unidade escolar, assim que teve conhecimento do ocorrido, também chamou a polícia e os responsáveis pelo aluno. O caso foi registrado na Placon (Plataforma Conviva) e o Gispec (Gabinete Integrado de Segurança e Proteção Escolar), composto por servidores da Educação e da Polícia Militar, que contribuem para o planejamento das estratégias de segurança em toda a rede, também foi acionado.

Segundo a pasta, os psicólogos da educação seguirão acompanhando a escola. Além disso, estão previstas formações pedagógicas que buscam fortalecer a convivência e o sentimento de pertencimento por meio das diretrizes do Conviva. Em nota, a Seduc afirmou que a Diretoria de Ensino e a escola estão à disposição dos pais e responsáveis para esclarecimentos.