Cantora de forró é hospitalizada com quadro de problemas renais

14/02/2022 | 14:10



Paulinha Abelha que tem os seus 43 anos de idade é conhecida por ser uma cantora do grupo Calcinha Preta e recentemente deu verdadeiramente um susto em todo mundo porque segundo o portal de notícia do G1, ela teve que ser hospitalizada.

Pois é, a cantora de forró está internada em uma unidade de saúde particular em Aracaju desde o último domingo, dia 13, onde apresentou um quadro de problemas renais. Mas apesar do susto, de acordo com o portal o quadro de saúde de Paulinha Abelha é estável.

O G1 teve acesso à assessoria de imprensa e da família da artista que comentaram que ela está fora de perigo e ainda mandaram um comunicado para eles. A previsão de alta da artista está para acontecer na próxima quinta-feira, dia 17.