5 motivos para optar pela energia solar em sua residência

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/02/2022 | 13:55



A energia solar é vantajosa por diversas questões. Além de ser uma fonte limpa e inesgotável, é uma ótima economia para o bolso do brasileiro, que vive fugindo das altas bandeiras tarifárias. Como as placas instaladas em residências, comércios, empresas, fazendas, órgãos públicos, entre outros, geram eletricidade para alimentar todo o ambiente, a SOL resolveu indicar cinco motivos que fazem do que recurso a melhor opção. Confira!

Acessível em lugares remotos

Por não demandar grandes investimentos em linhas de transmissão, as usinas solares ou placas fotovoltaicas conseguem beneficiar comunidades mais afastadas dos grandes centros urbanos.

Baixa necessidade de manutenção

Os painéis ou placas utilizadas na produção de energia solar são resistentes e praticamente não oferecem custos de manutenção. No máximo, uma limpeza anual com pano úmido e sabão neutro.

Capacidade

A energia solar instalada em residências é capaz de atender toda a demanda. O painel é um dos equipamentos responsáveis por gerar eletricidade, utilizando a luz do Sol para gerar correntes elétricas, que são convertidas para uso em casa ou na empresa.

Uma placa de energia solar de 200 Wp produz entre 24 e 40 kWh ao mês (ou 800 a 1.300 Wh por dia), e em torno de 100 W (ou 0,1 kW) a 165 W (ou 0,16 kW) por mês com um consumo de 8 horas diárias. A produção do painel depende de fatores como potência, localização, inclinação, entre outros.

Com uma boa quantidade de luz recebida, é possível estabelecer uma eficiência de absorção com pelo menos 20% de toda a luminosidade recebida. Além disso, o volume de energia convertida pelo painel fotovoltaico será determinado pelo período diário de pico do Sol, ou seja, em dias nublados, ou chuvosos, sua eficiência será menor.

Durabilidade

Hoje, o conjunto de placas e inversores têm uma vida útil de 25 anos. Portanto, a economia com energia acontece de imediato e maior ainda no longo prazo.

Economia

A energia solar gera uma economia de até 30% na tarifa da conta de luz. O investimento feito para instalação das placas acaba sendo pago pelo dinheiro economizado com a redução de gastos. No Brasil, ainda existe a vantagem da quantidade de energia que pode ser gerada devido à grande disponibilidade dos raios solares que podem ser captados pelos equipamentos.