Rede de hotéis promove Carnaval à prova de chuva

O clima chuvoso pode atrapalhar passeios e até causar frustrações durante viagens. Para minimizar esses tipos de impactos, a rede de hotéis Travel Inn criou o benefício “Carnaval à Prova de Chuvas”. A iniciativa permite que os hóspedes retornem às unidades participantes da promoção com duas diárias de cortesia, caso as chuvas impeçam o aproveitamento de tudo o que as acomodações oferecem durante o feriado.

Rede de hotéis oferece Carnaval à prova de chuvas

A promoção é valida para hotéis de cinco destinos diferentes. Veja os participantes:

A Pousada Travel Inn

Localizada em Trancoso (BA), na Praia do Rio Verde, a Pousada Travel Inn oferece uma vista de tirar o fôlego e confortáveis bangalôs. Ela está entre as mais disputadas por turistas vindos de diferentes regiões em busca da combinação perfeita: cenários naturais, “pé na areia” e o conforto de uma hospedagem sob medida para curtir o melhor da Bahia, especialmente no período de Carnaval.

—

O Travel Inn Boulevard Riviera

Na Riviera de São Lourenço, no litoral norte paulista, pode-se aproveitar uma linda praia com águas e areia totalmente limpas e muita segurança. O Travel Inn Boulevard Riviera oferece apartamentos completos com sala, dormitórios e cozinha, com ótimo custo-benefício e infraestrutura perfeita para quem vai viajar com a família.

—

Travel Inn Axten Caxias do Sul

Na Serra Gaúcha, está o Travel Inn Axten Caxias do Sul. Com 204 apartamentos premium que acomodam até três pessoas, o local otimiza os custos às famílias e oferece infraestrutura de lazer completa. Vale a pena destacar que a cidade de Caxias do Sul realizará a Festa Nacional da Uva durante o Carnaval.

—

Travel Inn Axten Antonio Prado

Outro hotel que oferece o “Carnaval à prova de chuvas” é o recém-inaugurado Travel Inn Axten Antonio Prado. Também na Serra Gaúcha, é um local perfeito para o relaxamento em conexão com a natureza ou para aproveitar um clima de romance. Sua localização é ponto de partida para apreciar experiências gastronômicas locais e roteiros de enoturismo.

—

Travel Inn Wise Indaiatuba

No interior paulista está o Travel Inn Wise Indaiatuba, com estrutura de lazer completa e ótimo custo-benefício para quem viaja com a família. Ele fica em Indaiatuba (SP), cidade que faz parte do Circuito das Frutas e possui vários roteiros de turismo rural. A localização privilegiada favorece o acesso fácil às principias vias que levam às cidades próximas.

—

