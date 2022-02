Fabio Turci substitui Renata Lo Prete no Jornal da Globo e comemora: Baita experiência

14/02/2022 | 12:10



Na última sexta-feira, dia 11, Fabio Turci fez sua estreia no Jornal da Globo substituindo Renata Lo Prete. A jornalista está afastada desde a última quarta-feira, dia 9, e conta com o substituto oficial, Carlos Tramontina, além de Rodrigo Bocardi, quando necessário. Contudo, a emissora ainda não se pronunciou sobre o motivo do afastamento.

Como Tramontina também não pôde apresentar o programa, chegou a vez de Turci assumir o comando. Essa é a primeira vez que ele apresenta o Jornal da Globo e, em comemoração à oportunidade, compartilhou registros do noticiário e uma foto com a equipe.

Na legenda, escreveu:

Que honra e que responsa sentar na cadeira da Renata Lo Prete, que tem Rodrigo Bocardi e Carlos Tramontina como substitutos! Apresentar o Jornal da Globo de ontem foi uma baita experiência, em especial pelo carinho de toda a equipe - parte dela aí na foto!