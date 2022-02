Durante evento em São Paulo, Bil Araújo e Erika Schneider trocam beijos, afirma jornalista

14/02/2022 | 11:11



A fila andou para Bil Araújo! Segundo informações do colunista Leo Dias, o influenciador ficou com a sua ex-companheira de reality show, Erika Schneider.

Durante o evento Numanice, da cantora Ludmilla, que ocorreu em São Paulo, os dois teriam trocados alguns beijos no local. Procurados pelo jornalista, Bil foi super econômico nas palavras:

- Tava no show com ela (Erika) e Sarah Andrade. Ficamos pouco tempo lá no evento.

Já Erika, ironizou o assunto e mandou alguns emotions de riso:

Falaram, foi?, enviando várias carinhas gargalhando.

Vale pontuar que antes de Erika, Bil se envolveu com Marina Ferrari.