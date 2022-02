Camilla Bowles apelida Meghan Markle de sirigaita

14/02/2022 | 11:11



Quando você acha que as polêmicas envolvendo a família real vão acalmar, sempre vem alguma novidade. Pois é, desta vez segundo o The Sun a esposa do Príncipe Charles, Camilla Bowles nunca foi com a cara de Meghan Markle e chegou até a apelida-la de sirigaita.

De acordo com o site, as revelações foram comentado poucos dias depois do anúncio que a Rainha Elizabeth II fez sobre a sua vontade de que a esposa do filho mais velho seja coroada como rainha consorte quando Charles virar realmente rei.

O jornal ainda compartilhou que as restrições de Camilla com Markle foram divulgadas por um biógrafo real e que as duas nunca tiveram um relacionamento saudável. A esposa de Príncipe Charles chegava até a evitar trocas de olhar com Markle e já a teria chamado de ingrata após ela e o marido renunciaram às suas funções na realeza em meados do começo de 2020.

Além de tudo isso, é importante lembrar que recentemente o Príncipe Charles testou positivo para a Covid-19 e agora, segundo o Daily Mail, a Duquesa de Cornualha que está com as três doses da vacina também acabou testando positivo para o vírus.

De acordo com o portal, ela continuará trabalhando mesmo de longe dentro da Clarence House e seguindo todos os protocolos de segurança.