Novo trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é divulgado e rumor de participação de Tom Cruise ganha força

14/02/2022 | 11:11



O novo filme da Marvel Studios, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ganhou pôster e novo trailer durante o Super Bowl do último domingo, dia 13. E é claro que já surgiram mil novas teorias sobre a produção.

Uma delas que acabou ganhando mais força é a presença de Sir Patrick Stewart, que viveu o líder dos X-Men, Charles Xavier, em filmes de 2000 a 2017. Em um trecho do trailer, é possível ouvir a voz de um ancião que se parece muito com o ator.

- Nós deveríamos contar a ele a verdade.

Enquanto isso, ao fundo, vemos Doutor Estranho sendo levado por drones Ultron, criados por Tony Stark no segundo filme dos Vingadores. Inclusive, foi exatamente essa cena que levantou as esperanças de uma participação de Tom Cruise como uma variante do querido Homem Ferro.

Mas, calma, a gente te explica. A teoria é de que o novo filme de Doutor Estranho introduza a versão do MCU dos Illuminati. Nos quadrinhos, esse grupo era composto justamente por Charles Xavier (ou Professor X), Reed Richards (o Senhor Fantástico, líder do Quarteto Fantástico), Namor (o Príncipe Submarino, líder-regente de Atlântica), Tony Stark (o Homem de Ferro, líder dos Vingadores), Raio Negro (líder dos Inumanos e rei da raça Inumana) e o próprio Stephen Strange.

Eita!

Vale lembrar que o filme chega às telas do cinema em 5 de maio de 2022.