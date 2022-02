Renan Soares

14/02/2022 | 10:44



A Operação Grande ABC Mais Seguro, realizada na última sexta-feira (11) até a madrugada do sábado (12) por todo o Grande ABC, resultou na prisão de 14 pessoas, sendo que cinco deles eram procurados pela justiça, os outros nove foram detidos em flagrante por roubo, furto, receptação, tráfico de drogas, violência doméstica, embriaguez ao volante e desacato. Além disso, houve apreensão de drogas, de uma arma de fogo, duas réplicas de armas e a recuperação de nove veículos, que constaram como produto de furto e em seguida devolvidos aos proprietários.

O resultado foi divulgado pelo Comandante do Policiamento de Área Metropolitana Seis, Coronel Gilson Hélio. A operação contou com uma grande concentração policial, como a Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), a Força Tática, Rocam (Rondas com Apoio de Motocicletas) e as forças dos batalhões da região, totalizando mais de 400 PMs e se concentrava na busca pelas “quadrilhas do pix”, para isso a fiscalização foi intensificada, foram feitas abordagens de veículos, incursões em possíveis pontos do tráfico e busca por procurados pela Justiça.

Por meio de nota, o comandante do CPA/M-6 afirmou que os resultados foram satisfatórios, e que "a atuação reforçada e coordenada em conjunto dos órgãos de segurança pública na região do Grande ABC Paulista é muito importante no combate ao crime, com abordagens, para prender criminosos. Continuaremos fazendo mapeamento e deslocamento de equipes em ações de saturação e bloqueios, incursões em determinados pontos para evitar as práticas dos crimes, em especial no combate à quadrilha do Pix”, detalhou.