AlphaTauri esconde jogo na apresentação do AT03 para temporada 2022 da Fórmula 1

14/02/2022 | 10:30



A AlphaTauri fez a Fórmula 1 chegar à metade da maratona de lançamentos de carros para a temporada 2022. Nesta segunda-feira, equipe italiana que é uma espécie de filial da Red Bull, que tem buscado seu espaço no pelotão intermediário da categoria, mostrou para o mundo o novíssimo AT03, terceiro bólido desde a mudança de nome do time.

Os lançamentos de 2022 têm sido bem diferentes entre si. A Haas começou apresentando só a pintura, enquanto que a Red Bull admitiu que mostrou um carro que não deve ter muito a ver com o original. A McLaren vai fazer mudanças severas antes do GP do Bahrein, fazendo com que apenas a Aston Martin, possivelmente, pareça ser verdadeira.

A AlphaTauri parece ter seguido a onda das equipes que ainda não quiseram mostrar muito do novo carro. A pintura seguiu com as mesmas cores, mas algumas diferenças: o azul e branco estão dispostos em lugares diferentes, além de ter o nome "AlphaTauri" mais evidenciado. Os pilotos são os mesmos de 2021: o francês Pierre Gasly e o japonês Yuki Tsunoda.

O bico segue a mesma linha do RB16, da Red Bull, só parece um pouco menos pontudo. No entanto, a asa dianteira tem quatro lâminas, diferente, por exemplo, do carro mostrado pelos taurinos. Também parece mais alta, pelo menos na simulação do carro na pista. A asa traseira é bem arredondada. A equipe de Faenza mostrou também a diferença no duto de freios, dando uma visão maior sobre as mudanças para esta temporada. Ainda sem mostrar muito, os italianos entregaram um pouco mais de novidades.

"Estou empolgado de finalmente mostrar como será nosso carro para a Fórmula 1 2022", disse Franz Tost, chefe de equipe da AlphaTauri. "É uma era completamente nova para a F-1 e esperamos que esse pacote seja muito forte, seguindo o sucesso do ano passado", continuou.

"Este ano traz uma grande mudança no carro, por causa do novo regulamento, e o visual e o design é completamente diferente, então a equipe precisou começar com uma folha de papel em branco", falou Gasly. "Nós não saberemos a verdadeira performance do AT03 até irmos para a pista nos testes da pré-temporada, em Barcelona, mas, até aqui, acho que parece ótimo e estou muito empolgado para o início desta temporada", comentou.

"O carro realmente parece ótimo", elogiou Tsunoda. "Claro, ainda não vimos o carro de verdade na pista ainda, mas o novo formato e o design são realmente legais. E acho que este layout encaixa realmente bem. Espero que todos gostem do vídeo de lançamento", concluiu.

Talvez a equipe mais "low-profile" da Fórmula 1, a AlphaTauri manteve o padrão de discrição total entre uma temporada e outra. Pouquíssimo se ouviu sobre o projeto novo, pouco apareceram falando das condições do time Franz Tost, o chefe, ou seus pilotos. A realidade é que a AlphaTauri, novamente, foi figurante, pelo menos nas férias.

"Este ano acho que será o mais difícil para nós no que diz respeito ao teto orçamentário", disse Tost, em entrevista ao site italiano Autosprint. "Em 2021 estávamos bem abaixo do limite orçamentário e não foi um problema, mas em 2022 o teto é de US$ 140 milhões e a compra de novas peças da tecnologia da Red Bull nos levará ao limite desse teto", explicou.

A AlphaTauri vem de um digno sexto lugar no Mundial de Construtores, resultado acima dos padrões históricos da equipe. No entanto, a distribuição dos pontos foi a mais desigual do grid inteiro. É que Gasly teve mais um ano brilhante, fechando em nono com 110 pontos, enquanto que o novato Tsunoda não passou dos 32.

A expectativa da equipe é de se aproximar ainda mais de McLaren e Ferrari, mas o cenário real deve mesmo indicar uma nova batalha com a Alpine e, muito provavelmente, com a Aston Martin, que dificilmente vai repetir o desempenho terrível de 2021.

O próximo lançamento já acontece nesta terça-feira com o FW44, da Williams, sendo apresentado para o público. A semana ainda tem Ferrari e Mercedes, dois dos carros mais aguardados do ano.