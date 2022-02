Divulgado trailer de série inspirado nos filmes de O Senhor dos Anéis

14/02/2022 | 09:11



Na noite do último domingo, dia 13, aconteceu o Super Bowl que nada mais é do que a grande final do futebol americano e o evento é conhecido por causa do intervalo comercial onde acontecem vários shows e onde é promovida a venda de alguns trailers de filmes e divulgação de tecnologia.

Neste ano, aconteceu até o tão esperado trailer de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder que vai ter transmitido posteriormente pela Amazon Prime. Para quem não sabe, a série é baseada no universo criado por J. R. R Tolkien e a produção se passa milhares de anos antes de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, e une os principais eventos da Segunda Era da Terra Média.

A estreia está prevista para acontecer no dia 2 de setembro de 2022 e o trailer chama mesmo a atenção por conta de apresentar uma fotografia incrivelmente cheia de detalhes.