Arthur Aguiar, Bárbara e Natália estão no paredão do 'BBB 22'

14/02/2022 | 07:58



O novo paredão do "Big Brother Brasil 22" foi formado na noite deste domingo, dia 13. Antes da escolha de quem iria para a berlinda, Tadeu Schmidt deu o resultado da votação do público em relação aos dois candidatos que estavam na Casa de Vidro. Larissa e Gustavo foram aprovados para participar do "BBB 22". Eufóricos, ambos saíram correndo em direção à sala da casa, onde todos os outros integrantes do reality show estavam.

A dupla foi recebida com gritos e abraços dos novos colegas de programa. Ao chegarem, descobriram que estão imunes nesta semana. "Não seria nem elegante da nossa parte eles irem ao paredão agora", brincou o apresentador Tadeu Schmidt, que, na sequência, já pediu para que a líder da semana, Jade Picon, fizesse a indicação. A influenciadora digital escolheu, pela segunda vez, Arthur Aguiar. "Para me proteger, eu vou seguir minha linha de raciocínio e escolho o Arthur", disse.

Visivelmente abalado, o ator foi o primeiro a entrar no confessionário, dando início a votação pela casa.

A escolhida pela maioria dos integrantes do reality no confessionário foi Natália que, no contragolpe, puxou Laís. Arthur também teve direito a puxar alguém e escolheu Bárbara. Na prova bate-volta entre Natália, Bárbara e Laís, a última levou a melhor e se livrou do paredão. O próximo eliminado do "BBB 22" será conhecido na terça-feira, 15.