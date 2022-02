Arthur Aguiar, Natália e Bárbara são os emparedados da semana no BBB22; saiba como foi a noite dos brothers

14/02/2022 | 01:10



A noite do BBB22 deste domingo, dia 13, foi cheia de emoções!

Teve formação de paredão triplo, imunização dos anjos, decisão sobre os moradores da casa de vidro, dedo-duro para descobrir os votos de alguns dos participantes, contra-golpe dos indicados pelo líder e pela casa, e bate-volta!

Mas antes, foi exibido um pouco de como foi o almoço dos anjos Paulo André e Pedro Scooby. Paulo André ficou muito emocionado ao ver o pai, a mãe e o filho. Já o vídeo de Pedro Scooby contou com a aparição da mãe, do irmão e da esposa. Como você viu, Luana Piovani não autorizou a participação dos filhos no vídeo por conta do contrato da Rede Globo, mas Scooby ficou tranquilo mesmo não tendo os visto, e disse:

- Pô, as crianças devem estar com a Luana.

No ao vivo, o primeiro anúncio da noite foi relacionado aos moradores da casa de vidro, Larissa e Gustavo. Com 52,77% dos votos, o público decidiu colocar os brothers na casa principal do programa! Os dois entraram com imunidade ao paredão.

Depois, foi hora dos anjos imunizarem um participante. Os dois decidiram imunizar Douglas Silva. Mas não parou por aí: Tadeu Schmidt então disse que os anjos precisavam decidir para que um dos dois também fosse imunizado. Sem pensar, Scooby disse:

- Pode ser o Paulo, o PA.

O brother ficou surpreso, mas após Scooby insistir no presente, ele aceitou a imunidade.

A líder Jade Picon fez então sua indicação e colocou novamente Arthur na berlinda. Como justificativa, ela disse que queria se proteger e não criar desavença com outra pessoa na casa.

Os votos da casa no confessionário mandaram Natália para o paredão. A sister teve o direito de contra-golpe, e puxou Laís.

Arthur também teve direito de contra-golpe, e puxou Bárbara.

Na prova bate-volta, competiram Natália, Laís e Bárbara, e quem conseguiu se livrar do paredão foi Laís!

E agora, quem será que deixa o jogo?