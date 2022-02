Grande Alvarenga vai ter nova policlínica neste ano

Renan Soares

Especial para o Diário



14/02/2022 | 00:01



Os cerca de 230 mil moradores do Grande Alvarenga, que representam algo em torno de um quarto da população estimada de 850 mil pessoas de São Bernardo, passarão a contar até o fim do ano com uma nova Policlínica e uma UBS (Unidade Básica de Saúde) mais ampla. A ordem de serviço para a adaptação dos espaços que receberão os equipamentos foi assinada semana passada pelo prefeito Orlando Morando (PSDB). Segundo a administração, serão investidos em torno de R$ 2 milhões apenas na Policlínica – não informou valores da UBS –, que ocupará espaço onde atualmente funciona o Atende Bem, cujos serviços serão remanejados para o andar térreo.

A expectativa é que, com a nova estrutura, um complexo de saúde mais robusto seja criado para atender aquela região, onde também está localizado o Hospital de Clínicas do município, unidade que o prefeito Orlando Morando deseja que seja estadualizada, conforme publicado pelo Diário na última sexta-feira.

De acordo com o planejamento da administração, a Policlínica Alvarenga concentrará atendimentoss hoje realizados no Caps (Centro de Atenção Psicossocial), no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Akvarenga, que funciona durante as 24 horas, o que permitirá oferecer serviços médicos, de urgência e emergência e de saúde mental e bucal em áreas independentes, de modo a evitar a aglomeração de pacientes em busca de serviços específicos.

Com previsão de entrega para o fim do ano, o espaço hoje ocupado pelo Atende Bem vai receber reformas e adequações, a fim de oferecer instalações mais amplas, modernas e acessíveis. “Estamos cumprindo mais um compromisso de ampliar os equipamentos de saúde para esta região da cidade, que tem grande concentração populacional e demanda bastante alta por todos os serviços oferecidos na rede pública. Com este complexo, vamos facilitar o acesso ao tratamento de especialidades médicas, em casos de urgência e emergência, saúde mental e bucal, por estarem todos concentrados no mesmo local”, disse.

Após a reforma, a Policlínica Alvarenga terá 815,3 m² de área construída, nos quais estarão distribuídos dez consultórios, quatro salas de exames, recepção, sanitários, sala de administração, vestiários e refeitório. Após a mudança para novo espaço, a unidade passará a oferecer novos exames, como auto-refração, espirometria e ultrassonografia, além de manter as especialidades médicas de que já dispõe: acupuntura, dermatologia, oftalmologia, ortopedia, nefrologia, neurologia e pneumologia. A estimativa é a de que os atendimentos, hoje em 50 mil por ano, aumentem em torno de 30%.

“Esta região foi uma das que mais cresceram na nossa cidade nos últimos anos. Antigamente, os serviços ofertados se complementavam e utilizavam o mesmo espaço. Hoje, não mais. E com este projeto de ter nova Policlínica e UBS com espaço maior damos mais qualidade e, acima de tudo, mais respeito aos moradores do Grande Alvarenga que precisam utilizar os nossos serviços públicos”, disse Morando durante o evento de assinatura da ordem de serviço.