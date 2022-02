Mostra de andreense é inaugurada no Memorial

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



14/02/2022 | 00:01



O Memorial da América Latina inaugurou ontem a exposição Pilares de 22, que homenageia com caricaturas gigantes quem participou da Semana de Arte Moderna e quem contribuiu para difundir as ideias modernistas pela América Latina. A mostra conta com a curadoria de Jal (José Alberto Lovetro), presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, e os desenhos são do ilustrador Luiz Carlos Fernandes, andreense que trabalhou por 40 anos no Diário.

Quem visitou a exposição pode conferir nas pilastras do Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro 16 caricaturas de artistas ligados à Semana de Arte Moderna de 1922, que completa 100 anos. Fernandes conta que a abertura foi extremamente significativa por conta da data. “Acredito que foi um dia histórico para a arte da caricatura no Brasil, devido ao tamanho dos desenhos expostos, em local importante como o Memorial, sem falar que o evento aconteceu exatamente no dia e hora dos 100 anos da arte moderna no Brasil”, dzi o cartunista.

Ele ainda ressalta sobre a importância do evento para a caricatura. “Espero que essa exposição chame a atenção para a arte da caricatura. Entre os caricaturados está a figura do Di Cavalcanti, que fazia charges e caricaturas, além de pintar. Di, Oswald e Mário de Andrade foram os que deram o pontapé inicial na nova visão de arte, após a exposição da Anita Malfatti receber crítica de Monteiro Lobato. Estou muito feliz, outra oportunidade dessa só daqui a 100 anos”, conta, orgulhoso. A mostra vai até 31 de dezembro, com entrada gratuita.