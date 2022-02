Bombeiros dão curso de primeiros socorros em asilos da região

Heitor Agrício

Especial para o Diário



14/02/2022 | 00:01



O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo encerrou na sexta-feira à Semana da Melhor Idade, campanha projetada para ajudar idosos a terem mais segurança nos afazeres do dia a dia. O programa tem como objetivo passar dicas de segurança, informar sobre riscos, além de transmitir recomendações para essa fase da vida. Para isso, bombeiros educadores visitam lares de idosos e distribuem cartilhas informativas para os moradores e cuidadores.

As cartilhas contêm informações sobre cuidados que devem ser tomados em ambientes internos e externos, além de palavras-cruzadas e caça-palavras. “Esses passatempos ajudam a exercitar a mente, e isso para os idosos é de suma importância”, afirma o cabo Márcio de Souza, do 8º GB (Grupamento de Bombeiros), que é o educador responsável pelos municípios de Santo André e São Caetano.

A equipe de reportagem acompanhou o cabo Márcio de Souza em visita realizada no Residencial La Vita, em São Caetano. Lá os agentes passaram informações, demonstraram técnicas de resgate, tiraram dúvidas relacionadas aos primeiros socorros e sobre como agir em situações de emergência, como engasgamento ou parada cardiorrespiratória.

“Os bombeiros colocando esse serviço a nossa disposição é maravilhoso, porque mesmo elas (cuidadoras) sendo profissionais da área, aprendem novas técnicas e, dessa forma, melhoram o atendimento dos idosos”, comentou Rafael Coca, um dos proprietários do espaço. “Vindo dos bombeiros, que são pessoas que estão no dia a dia praticando os primeiros socorros, para as cuidadoras é muito importante, não só na clínica, mas na vida”, acrescentou Michelle Coca, também proprietária.

Esmeralda Sperusso, 90 anos, foi uma das moradoras do residencial que assistiu à palestra e ficou contente com o trabalho realizado pelos bombeiros. “Essa oportunidade que a gente está tendo é muito importante, às vezes a gente deixa de fazer as coisas certas por falta de conhecimento. Na nossa idade, evitar um acidente pequenininho é evitar um transtorno grande”, relatou sobre a experiência. “Esse material é assistência à terceira idade, dele a gente vai tirar muito conhecimento, que pretendo passar para meus netos e bisnetos.” complementou Esmeralda.

A Semana da Melhor Idade terminou na sexta-feira, porém, o Corpo de Bombeiros informa que esse modelo de campanha será realizado de forma sazonal, e a cada mês os agentes educadores buscarão levar informações e temas para o público de forma a tornar a sociedade cada vez mais segura e preparada.