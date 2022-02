Brasil chega a 70,99% da população com vacinação completa contra a covid-19

13/02/2022 | 20:52



O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou neste domingo, 13, a 169.180.966, o equivalente a 78,75% da população total. Nas últimas 24 horas, 52.800 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Ao todo, 152.516.096 milhões receberam a segunda dose, o que representa 70,99% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 19.625 pessoas receberam essa dose de reforço.

Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço (70.599) e as doses únicas da Janssen (465), o Brasil administrou 143.480 doses neste domingo. Já em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), o Brasil chegou a 5.612.740 doses, o equivalente a 27,38% deste público.

Ao todo, 15 Estados atualizaram os dados de vacinação neste domingo. Ceará, Maranhão, Paraíba, Roraima, Sergipe e Tocantins não registraram dados.