Brasileiro Danilo faz nos acréscimos e salva Juventus de derrota para a Atalanta

13/02/2022 | 19:11



A série invicta da Juventus quase chegou ao fim neste domingo, em visita à Atalanta pelo Campeonato Italiano. A equipe de Turim perdia até os 47 minutos quando o brasileiro Danilo definiu o 1 a 1 em Bérgamo, de cabeça, garantindo o 11º jogo sem derrotas.

Depois de perder duas vezes seguidas da Atalanta, a Juventus não merecia somar seu terceiro revés após dar enorme trabalho a Sportiello. Foram três chances claras salvas pelo goleiro, uma com finalização de Vlahovic à queima roupa.

Sem conseguir vencer o goleiro da Atalanta, a Juventus ainda acabou castigada ao sofrer um golaço de Malinovsky, opção da mandante na fase final, que acertou um belo chute de fora da área em cobrança de falta ensaiada.

A situação podia ficar ainda pior logo depois quando Hateboer apareceu livre e finalizou no travessão, desperdiçando a chance de decretar a vitória da Atalanta. Sem opção, a Juventus partiu com tudo em busca do empate e acabou premiada.

Aos 47 minutos, após ataque desviado para escanteio, a cobrança de Dybala foi na cabeça de Danilo, que subiu alto para igualar o marcador, ampliar a série invicta para 11 partidas e garantir a manutenção da Juventus na quarta posição.

A Juventus subiu para os 46 pontos, dois a mais que a Atalanta, em quinto, mas continua sofrendo diante da equipe de Bérgamo, a quem ganhou somente um vez nos últimos oito jogos. O líder Milan está isolado, com 55, com 53 da Inter de Milão e 52 do Napoli.