Pai de Maria, do BBB22, descobriu bissexualidade da filha após os dois beijarem a mesma mulher

13/02/2022 | 18:11



Maria, participante do BBB22, tem mostrado no reality que é decidida sobre o que quer e também não tem medo de falar o que pensa! Mas segundo a coluna de Patricia Kogut, nem sempre foi assim.

Gabrielle Oliveira Lopes, amiga de infância da cantora, contou que ela era tímida quando mais nova, e sua orientação sexual costumava ser um assunto difícil de ser abordado. Maria é bissexual e na casa já se envolveu com Eliezer e Linn da Quebrada.

- Ela sempre foi uma menina quieta, mais tímida. Sempre rolou esse medo de se assumir. Quando ela começou a viver no meio artístico e a se conectar com pessoas que tinham a mente aberta, ela começou a se descobrir de fato e aí falou abertamente. Nas primeiras entrevistas, ela disse que gostava de pessoas.

O pai de Maria, por exemplo, acabou descobrindo sobre a a bissexualidade da filha de modo um tanto quanto inusitado: os dois beijaram a mesma mulher no Rock in Rio de 2019!

- Ele viu a Maria ficando com a menina e depois disse: Você pegou a mesma mulher que eu. Ela ficou indignada, foi perguntar para a menina. E a menina também não sabia: Meu Deus, como assim?. Ele é uma pessoa bem tranquila no geral, falou com ela na brincadeira. Foi uma situação inusitada. Foi de boa, não teve briga. Uma coisa natural. Descobriu e foi isso.