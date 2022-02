Kayne West ataca Pete Davidson em suas redes sociais e publica foto para comprovar que é ele mesmo em sua conta: Não fui hackeado

13/02/2022 | 18:10



Domingo pode até ser dia de sossego para alguns, mas não para Kanye West!

O rapper usou seu Instagram para fazer diversas publicações atacando Pete Davidson, atual namorado de sua ex mulher, Kim Kardashian. Em uma das postagens, Kanye compartilhou uma foto de Pete segurando a mão de Kim, mas cortada para que seus rostos não fossem mostrados. Na legenda, ele escreveu:

Olhem para este idiota. Gostaria de saber se o Instagram vai fechar minha página por falar mal do ex namorado de Hilary Clinton.

A fala do rapper mencionando Clinton faz referência a uma tatuagem feita por Pete como forma de homenagem à ela, em 2017. As informações são do The Sun.

Depois, Kayne aproveitou para publicar prints de posts online que diziam que Pete chegou a enviar fotos íntimas da época em que namorou com Ariana Grande para o ex da cantora, Mac Miller, e que quando Ariana descobriu, ela teria terminado com ele. Na legenda, West se limitou a escrever: Sem comentários.

Em uma outra publicação, o rapper publicou mais uma foto de Pete, junto de uma mensagem que teria sido enviada pelo comediante. Nela, Pete prometeu que não entraria no meio dele e dos filhos, disse que a forma como ele e Kim criam as crianças não é da conta dele. Ele ainda declarou que espera que um dia ele possa conhecer os pequenos e todos possam ser amigos.

Na legenda, Kanye e escreveu: Você nunca irá conhecer meus filhos.

A situação foi tão longe que muitas pessoas começaram a achar que a conta de West havia sido invadida e não era ele fazendo os posts. Por conta disso, ele publicou uma foto segurando um papel com a data de hoje e os dizeres: Minha conta não foi hackeada.

Para finalizar, em sua publicação mais recente ele escreveu que gostaria que sua esposa, Kim Kardashian, e os filhos, estivessem com ele para assistir ao Superbowl hoje, e ainda mencionou Kim!

Que situação, hein?