Flamengo supera o San Pablo Burgos e é bicampeão mundial de basquete masculino

13/02/2022 | 17:55



O Flamengo é bicampeão mundial de basquete masculino. Neste domingo, comandado pelo experiente Olivinha, a equipe fez 75 a 62 sobre os espanhóis do San Pablo Burgos, no Cairo, capital do Egito, e ergueu o troféu pela segunda vez. Já havia conquistado o título em 2014.

Foi uma apresentação segura do Flamengo, que dominou as ações do início ao fim no Hassan Moustafa Sports Hall. Depois de sair com 2 a 0 contra na decisão, a equipe brasileira se impôs e jamais ficou novamente atrás do marcador. Fez 25 a 12 no primeiro período.

Sem chances para os atuais campeões, o time rubro-negro continuou imponente, bem no garrafão e com a mão calibrada no ataque. Precisa, a equipe carioca foi ao descanso com enorme vantagem de 46 a 29, com 13 pontos do pivô Olivinha.

Com 38 anos, o capitão flamenguista fecharia a partida como o cestinha, com 17 pontos, para erguer sua segunda taça mundial, pois também estava na campanha de 2014. Vitor Benite, ex-jogador do time carioca, anotou 14 pontos pelo San Pablo Burgos.

"Aqui é Mengão, bicampeão do mundo, que orgulho, que emoção. Não tenho nem palavras para dizer o que estou sentindo. Quero comemorar muito, a gente lutou muito por isso", festejou Olivinha. "Desde o início da temporada colocamos isso como objetivo e hoje conquistamos o mundo de novo. O mundo é rubro-negro novamente."

"Ô, ô, isso aqui é Flamengo, ô, ô, isso aqui é Flamengo", comemoraram os comandados do técnico Gustavo de Conti com dança improvisada na quadra após o fim da partida.