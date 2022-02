Ana Hickmann e Alexandre Correa comemoram 24 anos de casados com jantar ao lado da família!

13/02/2022 | 17:10



Clima de romance no ar! Ana Hickmann e Alexandre Correa estão completando 24 anos de casados e para celebrar, eles reuniram os familiares em casa para um jantar especial.

No Instagram, Ana compartilhou algumas fotos, e escreveu:

Que noite mágica! Poder comemorar nossos 24 anos de casamento foi único!!! Família reunida. Nem nos nossos sonhos mais incríveis imaginamos viver uma noite assim.

Os familiares do casal posaram para fotos e é claro que o filho dos dois, Alexandre Jr., não poderia ficar de fora, né?

A decoração contou com muito verde e limões sicilianos, além de belas orquídeas enfeitando a mesa do bolo.

Ana aproveitou a noite para apostar em dois looks: um vestido até o joelho com recortes nas laterais acima da cintura, e este conjunto de top com saia longa. A apresentadora ainda decidiu manter o mesmo tom de laranja para todas as peças. Arrasou, né?