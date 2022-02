Leo Picon rebate comentários de Maíra Cardi sobre Jade Picon: Não farei parte desse palanque de ódio

13/02/2022 | 16:11



Maíra Cardi não tem medido palavras para falar de Jade Picon. Para defender Arthur Aguiar, que teve alguns desentendimentos com a sister dentro da casa, a influencer foi diversas vezes às redes sociais para criticar a modelo.

Os comentários mais recentes da musa fitness fizeram com que a hashtag Jade merece respeito chegasse ao topo dos assuntos mais falados do Twitter.

-Eu, Maíra, não gosto do jogo dela, e acho que estou no meu direito de telespectadora e, principalmente, de quem está vendo o marido ser malhado lá dentro! Acho o jogo dela desleal, mas cada um joga como quer! A família fica do lado de cá sofrendo mesmo, disse a influenciadora.

O irmão de Jade, Leo Picon, rebateu os ataques a modelo.

O jeito que ela fala sobre a Jade diz mais sobre ela mesma do que sobre qualquer coisa. Não farei parte desse palanque do ódio. Maira não está em paz e ataca minha família com desrespeito e com estratégias que eu acho baixas. Respeito devemos ter com todos, independente do lado que estiverem, o empresário declarou.

Leo também decidiu apoiar o relacionamento de Jade com o participante Paulo André.

Jade e P.A: achei um casal maravilhoso! Sinto que com ele e tio Scooby a Jade está muito bem acompanhada, ele escreveu.

Porém, a sister já anunciou que quer levar a relação com o atleta devagar. Em conversa com Jessi , Tiago Abravanel e Linn da Qubrada, ela falou que não pretende movimentar os edredons assim como Maria e Eliezer fizeram, e que planeja ficar apenas nos beijos com P.A.

Não vou fazer mais que isso aqui, pelo amor de Deus! Não está na minha lista de afazeres, ela afirmou.

Apesar da torcida por Jade Picon ser grande, a influenciadora tem perdido alguns fãs. Dentre eles a filha mais velha de Douglas, Maria Flor, que adorava a modelo, mas que agora está torcendo pelos aliados do pai.

Ela gostava muito da Jade, falava que era fã dela. Mas agora não sei se ainda está simpatizando tanto. Ela está se identificando mais com os meninos, por estarem mais com o pai, explicou a mãe da menina se referindo à Paulo André, Pedro Scooby e Arthur Aguiar.