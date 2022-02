Jean-Claude Van Damme anuncia último filme da carreira: -Depois disso, quero relaxar, aproveitar minha vida e minha família

13/02/2022 | 16:11



Jean-Claude Van Damme, conhecido por seus grandes sucessos de ação, está com planos para encerrar sua carreira. Mas calma! Em entrevista ao Deadline, o ator contou que ainda há mais um filme a caminho antes de para se despedir.

A produção se chamará What's My Name, ou traduzindo para o português, Qual é Meu Nome, e irá mergulhar em uma história criada pelo próprio Van Damme, e contar um pouco sobre sua vida pessoal. O ator irá interpretar a si mesmo e também irá contracenar com alguns rivais antigos.

A história será a seguinte: após sofrer um sério acidente de carro e ficar em coma, o personagem acorda com amnésia e irreconhecível para todos, até para si mesmo. Ao longo de brigas contra lutadores icônicos de sua carreira, Van Damme começa uma jornada em busca de sua própria identidade e sentido para sua vida, o que o leva para uma última luta.

Sobre a produção, Van Damme contou:

- Eu queria deixar os palcos mas revisitando minha carreira, começando com Bloodsport, onde comecei a ficar famoso. Eu quero que isso seja um novo Bloodsport, mas em um nível mais alto. No filme, nós vamos trazer elementos reais da minha vida e coisas que aconteceram comigo. Eu vim da Bélgica para Hollywood. Eu sucedi, falhei, voltei.

Ele também falou sobre os planos para depois do filme:

- Eu comprei um pequeno barco. Quero viajar o mundo e relaxar. Eu trabalhei minha vida inteira, vivi por 30 anos em hotéis. Tudo isso será explicado no filme, como eu me afastei da minha família. Depois disso, quero relaxar, aproveitar minha vida e minha família, porque a vida passa rápido.