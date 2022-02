Após separação de Gabriel Medina, mãe do surfista publica foto dos dois juntos: Deus te abençoe neste novo ciclo, filho

13/02/2022 | 16:11



O fim do casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet deu o que falar quando foi oficialmente anunciado, no dia 27 de janeiro. Yasmin e a mãe do surfista, Simone Medina, viveram diversos desentendimentos enquanto o relacionamento dos dois, e Gabriel chegou até a se afastar dos familiares na tentativa de manter o relacionamento mais saudável.

Neste domingo, dia 13, Simone compartilhou com seus seguidores uma foto antiga abraçada com o filho, e aproveitou para relembrar do momento em que ela foi tirada:

Hoje pela manhã orei, me preparando para ir embora, fim de férias!!!!! Apareceu esta foto nas lembranças do meu Google Fotos de um dia muito frio em Trestles, quase virei um pinguim kkkkkkk que mesmo com frio toda mãe está pronta para aquecer seus filhos. Dia de muito treino em Trestles. Como sempre, faça chuva, faça sol, vento ou furacão, ondas grandes, tubarão, estamos sempre lá como um lugar de descanso. Deus te abençoe neste novo ciclo, filho.

E aí, será que os dois irão se reaproximar agora que Medina e Yasmin não estão mais juntos?