Corinthians treina de olho no São Bernardo sem o lateral Fagner, machucado

13/02/2022 | 15:35



O Corinthians voltou aos treinos neste domingo visando o duelo contra o São Bernardo, na próxima quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Com um desconforto muscular na coxa direita, o lateral-direito Fagner novamente ficou de fora das atividades.

O jogador vem fazendo sessões de fisioterapia antes de retomar os trabalhos com bola. Ele sofreu a lesão durante a vitória por 2 a 1 frente ao Mirassol. Du Queiroz vem treinando na lateral-direita em sua ausência.

Na manhã deste domingo, no CT Dr. Joaquim Grava, os atletas foram ao Campo 1 e participaram do aquecimento e de um trabalho leve. Depois, no Campo 2, o técnico-interino Fernando Lázaro comandou duas atividades: uma de posse de bola e pressão em espaço reduzido e outra de minijogos.

Os goleiros permaneceram com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos em treinamentos específicos para a posição.

A expectativa é que o Corinthians tenha em campo diante do São Bernardo uma equipe formada por: Cássio, Du Queiroz (Fagner), João Victor, Gil e Lucas Piton; Cantillo, Giuliano, Paulinho, Renato Augusto e Willian (Mantuan); Róger Guedes.

O Corinthians é o líder do Grupo A do Paulistão, com dez pontos, seguido por Água Santa e Guarani, ambos com sete. A Inter de Limeira aparece em quarto, com seis.