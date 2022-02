Luana Piovani proibiu a imagem dos filhos no BBB22 após ler cláusulas absurdas da Globo, diz colunista

13/02/2022 | 15:10



Pedro Scooby terá uma surpresa não muito agradável nesta semana! O brother ganhou a prova do anjo no BBB, mas seus filhos não aparecerão no tão esperado presente do anjo. Isso porque sua ex-mulher, Luana Piovani, não autorizou a imagem das crianças no programa.

De acordo com o colunista Leo Dias, a atriz chegou a autorizar o uso da imagem de seus filhos - Dom, Bem e Liz- para a emissora, mas desistiu ao descobrir as cláusulas da Rede Globo, as quais teria considerado absurdas.

As condições do canal são de que a imagem dos pequenos seria de direito exclusivo da Globo, ou seja, só poderia ser usada pela emissora ou com a autorização dela. O contrato também é de caráter vitalício. Então mesmo depois que o BBB22 acabasse, a empresa ainda seria dona das gravações dos filhos de Piovani para o pai.

Dessa forma, mesmo se no futuro Dom, Bem ou Liz desistissem de aparecer na televisão ou não quisessem sua imagem associada a emissora, eles não teriam essa escolha.