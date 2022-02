Fabinho e Alisson garantem vitória do Liverpool em jogo sofrido contra lanterna

13/02/2022 | 13:25



O Liverpool sofreu uma grande pressão do lanterna Burnley neste domingo, mas conseguiu arrancar uma vitória por 1 a 0 no Turf Moor, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Inglês, graças a atuações decisivas de dois brasileiros. Em um primeiro tempo de domínio do adversário, Alisson salvou a meta em vários lances, antes de Fabinho marcar o único gol da partida, aos 39 minutos. Na etapa final, os riscos diminuíram e o resultado foi administrado.

Invicto há oito partidas na temporada e há cinco no Inglês, o time comandado por Jürgen Klopp ocupa a vice-liderança da liga nacional, com 54 pontos, na difícil missão de diminuir a diferença para o líder Manchester City, nove pontos à frente, com 63. O esforçado Burnley, por sua vez, amarga a última colocação, com apenas 14 pontos.

O Liverpool sofreu bastante diante de um adversário bastante dedicado e intenso no ataque, empurrado pela torcida presente no Turf Moor. O lanterna do Inglês não se intimidou diante do poderoso adversário, encontrou muitos espaços e exigiu defesas difíceis do goleiro Alisson, que impediu mais de uma vez que o time da casa conseguisse abrir o placar.

Mesmo dominada, a equipe de Anfield encontrou o caminho do gol nos minutos finais antes do intervalo, quando Fabinho precisou de duas tentativas para superar o goleiro Pope, no rebote, aos 39 minutos. O volante brasileiro vive um momento de artilheiro, com cinco gols marcados nos últimos sete jogos.

Todo sofrimento vivido pelo Liverpool no primeiro tempo não se repetiu na etapa final, quando o time conseguiu se organizar melhor em campo. Assim, viu o Burnley chegar em poucas oportunidades e conseguiu criar boas chances de ampliar, porém sem sucesso na hora das conclusões. De qualquer forma, a vantagem por 1 a 0 ficou de bom tamanho para continuar a missão de tentar alcançar o City.

Ainda nesta manhã, outros dois jogos movimentaram o Campeonato Inglês. O Newcastle contou com um belo gol de falta de Trippier para vencer o Aston Villa de Philipe Coutinho por 1 a 0, enquanto o Wolverhampton surpreendeu o Tottenham com uma vitória por 2 a 0, construída com gols de Jimenez e Dendoncker.