Encontro com Rodrigo do BBB22, apresentação de Pabllo Vittar e mais: veja tudo o que rolou no Ensaio da Anitta!

13/02/2022 | 13:10



A poderosa está com tudo! No último sábado, dia 12, aconteceu o Ensaio da Anitta na Arena Carnaval, em São Paulo. Além de reconciliações e encontros, o show contou com a presença de várias celebridades na plateia. A começar pelo look da cantora que era inspirado no Super Bowl, campeonato de futebol americano que terá sua final neste domingo, dia 13. As cores da peça eram as mesmas das do time Cincinatti Bengals, do qual o jogador Tyler Boyd faz parte. O atleta é apontado como o novo affair de Anitta e participará do evento norte-americano. A roupa foi importada e avaliada em 25 mil reais. Uau!

A participação de Pabllo Vittar no show deixou todos surpresos, já que as cantoras estavam brigadas depois de Pabllo cobrar cachê ao se apresentar em Combatchy, festa promovida pela Anitta. Em clima de reconciliação, as amigas subiram no palco juntas e cantaram hits como Modo Turbo e Sua Cara.

Depois de altos e baixos, o relacionamento de Anitta com o ex-BBB Rodrigo parece estar em bons termos. Logo quando o reality começou, a cantora disse estar apaixonada pelo integrante do time Pipoca e declarou seu apoio a ele. Porém, a artista mudou de ideia e fez um mutirão para eliminar o brother por não concordar com algumas de suas atitudes dentro da casa. Agora em paz, Rodrigo publicou uma foto da dupla e brincou que estava se resolvendo com sua ex-namorada. Anitta até convidou o rapaz para subir no palco e ele aproveitou o momento para pegar a cantora no colo.

Muitas celebridades foram prestigiar a intérprete de Girl From Rio. Gil do Vigor e Dani Calabresa foram flagrados aproveitando muito a festa juntos.

O casal Gabriela Prioli e Thiago Mansur também curtiram o evento. Ostentando looks maravilhosos, os dois dançaram muito a noite toda.

A influenciadora Lorrane Silva estava presente na festa. A humorista foi vista se divertindo horrores com os amigos e foi até convidada pela Anitta para subir no palco.