Corinthians vence Grêmio com gol de Zanotti aos 48 e conquista Supercopa feminina

13/02/2022 | 12:59



Campeão de tudo na temporada passada do futebol feminino, o Corinthians conquistou mais um título já na primeira competição disputada em 2022. Com um gol de Gabi Zanotti nos acréscimos, diante de mais de 19 mil torcedores na Neo Química Arena, o time comandado pelo técnico Arthur Elias venceu o Grêmio por 1 a 0 na final da Supercopa do Brasil, neste domingo, e ficou com a taça.

A equipe alvinegra é a primeira campeã do torneio, lançado neste ano pela CBF. A disputa de tiro curto reuniria os oito melhores clubes das duas principais divisões do Brasileiro, com limite de um por estado. No fim das contas, as vagas não foram preenchidas e as Federações melhores colocadas no ranking ganharam vagas duplas.

A partir de agora, a competição faz parte do calendário oficial do futebol feminino brasileiro, atualmente dominado pelo Corinthians, vencedor da Libertadores, do Brasileirão e do Paulistão no ano passado. No total, as corintianas possuem três títulos de cada um desses campeonatos, além de uma Copa do Brasil.

"É incrível, sempre é mais especial. Me sinto iluminada, terminamos o ano com essa casa cheia e começamos com ela cheia. Parabenizar o grupo e a gente demonstra a força do nosso grupo. Agradecer a Fiel que compareceu e fico muito feliz de fazer parte desse fortalecimento do futebol feminino", celebrou Gabi Zanotti em entrevista ao fim da partida.

O Corinthians teve uma baixa inesperada antes do jogo, pois a goleira Kemelli sentiu uma lesão durante o aquecimento e foi substituída por Paty, que não precisou trabalhar tanto. Isso porque o time paulista assumiu uma postura ofensiva durante boa parte do primeiro tempo e comandou as ações de ataque. As chances criadas foram muitas, mas nenhuma teve o desfecho esperado.

Quando as corintianas não erravam a finalização ou eram interceptadas pela defesa gremista, a goleira Lorena aparecia para fazer boas defesas. Diante desse cenário, o Grêmio segurou a pressão, apesar de ter sofrido com uma quantidade considerável de finalizações das adversárias. Assim, apostou nos contra-ataques, porém sem aproveitar as poucas oportunidades que teve quando conseguiu fazer a ligação.

No início do segundo tempo, a equipe tricolor mudou um pouco o cenário e conseguiu mais presença ofensiva. Aos poucos, o Corinthians começou a responder e deixou o jogo equilibrado, com investidas interessantes de ambos os lados. Na reta final, entretanto, as corintianas forçaram mais. O resultado foi um título conquistado aos 48 minutos, com um gol de cabeça de Gabi Zanotti, após cobrança de escanteio de Diany.