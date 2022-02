Após briga por música, Snoop Dogg e Eminem vão se apresentar juntos no Super Bowl

13/02/2022 | 12:10



Eminem e Snoop Dogg vão se apresentar juntos no show do intervalo do Super Bowl que vai rolar neste domingo, dia 7. Os rappers são amigos há muito tempo, mas já se desentenderam ao longo do caminho. Depois de declarações polêmicas, que viraram até música, os artistas vão subir no palco reconciliados.

Bastou Snoop deixar Eminem fora de sua lista dos dez maiores rappers da história para que a confusão começasse. Os cantores já haviam trabalhado juntos antes do depoimento, na música Bitch Please II feita com o produtor Dr Dre. Apesar do trabalho ter sido um sucesso, em 2020 Snoop excluiu o amigo de sua lista e afirmou que o responsável pelo sucesso do rapper é o Dr Dre - que também se apresentará no intervalo do campeonato.

- Eminem! A Grande Esperança Branca. Os rappers brancos não eram respeitados. Vamos deixar isso claro. [Dr. Dre] provavelmente colocou Eminem na posição em que ele passou a ser considerado um dos dez maiores rappers de todos os tempos. Eu não acho, mas há que pense assim. [...] Isso é só porque ele está com o Dr. Dre., e o Dr. Dre o ajudou a encontrar o melhor Eminem que ele pôde encontrar, disse na época.

Em resposta, Eminem lançou a música Zeus, poucos meses depois da fala do colega. Na letra da composição o rapper dá sua opinião sobre o assunto.

E, no que diz respeito a terminar a treta, estou acostumado com as pessoas me batendo / Mas, não no meu campo / E diplomático como estou tentando ser / A última coisa que preciso é Snoop me perseguindo / Cara, Dogg, você era como um maldito Deus para mim / Nah, não realmente (Haha) / Eu tinha escrito Dogg ao contrário (God) / Mas estou começando a pensar, todas essas pessoas me dando tiros / M***a, não é nenhuma maravilha.

Em 2021, Snoop foi ao programa de rádio The Breakfast Club e explicou que após uma longa conversa com Eminem eles se resolveram.

Eu cometo erros, não sou perfeito, sou o Snoop Dogg, afirmou.

Agora em clima de paz, os rappers vão subir ao palco juntos no intervalo do Super Bowl. A atração também contará com Dr. Dre, Mary J. Blige e Kendrick Lamar.