Polícia Militar prende ladrão de carro na Avenida dos Estados

Do Diário do Grande ABC



13/02/2022 | 11:17



Policiais militares do 10º Batalhão prenderam ontem um dos dois indivíduos que desmontavam veículo na Rua Comendador Júlio Pignatari, em Utinga, Santo André. O outro conseguiu fugir.

Por meio de denúncia anônima, os PMs se deslocaram até o local indicado pelos denunciantes. Na via, dois suspeitos demontavam parte do motor de uma Montana GM, produto de roubo no dia 10 de fevereiro na Avenida Afonso Sampaio e Souza, próximo ao Parque do Carmo, na Capital.

Ao darem voz de prisão, os homens tentaram fugir pela Avenida dos Estados, um deles foi cercado e detido próximo à Avenida da Paz. No veículo ainda havia ferramentas e oito placas de vidros laminados.

O homem foi conduzido à central de flagrantes de Santo André, onde permanece à disposição da Justiça “para posterior encaminhamento ao sistema prisional”. Tanto o veículo quanto os produtos do roubo foram devolvidos ao proprietário.