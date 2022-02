Grávida, Pérola Faria faz chá de revelação e tem nome do bebê revelado por Carla Diaz

13/02/2022 | 11:11



Mamãe de primeira viagem, Pérola Faria descobriu o sexo do bebê durante o chá de revelação que rolou no último sábado, dia 12. A atriz, que está grávida do também ator Mario Bregieira, usou as redes sociais para celebrar o momento e mostrou a presença ilustre da amiga Carla Diaz.

Inclusive, a ex-BBB foi a responsável por publicar na web o nome do filho de Pérola, que se chamará Joaquim. As duas contracenaram juntas no remake brasileiro de Rebelde, em 2010, e permaneceram próximas.

Já Pérola e Mario se conheceram nos bastidores de Gênesis, da Record TV. Os pombinhos assumiram o relacionamento em agosto de 2020. Em fevereiro deste ano, o casal confirmou o noivado. Fofos, né?!