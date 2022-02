Milan vence Sampdoria, ultrapassa Inter e assume liderança do Campeonato Italiano

13/02/2022 | 10:48



Um gol marcado por Rafael Leão, com assistência do goleiro Maignan, colocou o Milan na liderança do Campeonato Italiano neste domingo, durante a disputa da 25ª rodada. O time comandado por Stefano Pioli venceu a Sampdoria por 1 a 0, no San Siro, um dia depois de a Inter de Milão empatar com o Napoli, resultado que abriu caminho para os rossoneros ultrapassarem o rival, até então primeiro colocado.

Em grande fase, a equipe milanista chegou à terceira vitória seguida na temporada. Antes do triunfo deste final de semana, goleou a Lazio por 4 a 0 na Copa da Itália e conquistou uma virada emocionante justamente sobre a Internazionale, na rodada anterior da liga nacional.

Com o novo triunfo, terminará a rodada como líder, com 55 pontos contra 54 da agora vice-líder Inter, que tem um jogo a menos, já que teve um duelo contra o Bologna adiado para o próximo dia 22. Abaixo dos rivais de Milão, está o Napoli, com 53. Já a Sampdoria, derrotada desta manhã, ocupa o 16º lugar, com 23.

A partida deste domingo foi marcada por momentos de protagonismo dos goleiros. Do lado do Milan, Maignan se destacou de uma maneira diferente, pois foi o autor da assistência do gol que abriu o placar no San Siro. O arqueiro milanista acertou um lançamento que fez a bola atravessar o campo inteiro até cair nos pés de Rafael Leão, que invadiu a área pelo lado esquerdo, deixou o marcador para trás e colocou na rede.

Depois de ser superado por Leão, Falcone, goleiro da Sampdoria, protagonizou excelentes lances. Perto do fim do primeiro tempo, pulou no canto esquerdo para espalmar uma bomba do brasileiro Junior Messias. Mais tarde, no início da etapa final, evitou o que seria um belo gol de voleio de Olivier Giroud. As boas intervenções não pararam por aí, e Falcone continuou a fazer boas defesas para manter as esperanças de um empate.

A segurança passada pelo goleiro lá atrás deu certa confiança à Sampdoria, que começou a se arriscar mais no ataque e também colocou Maignan para trabalhar em eventuais boas oportunidades. De qualquer forma, não foi o suficiente. O volume de jogo do Milan continuou maior até o juiz apitar e confirmar a vitória por 1 a 0.

O Milan volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Salernitana, no Estádio Arechi, pela 26ª rodada da liga italiana, às 16h45. A Sampdoria joga no mesmo dia, mais cedo, contra o Empoli, no Luigi Ferraris.