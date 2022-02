Após Sandy e Lucas Lima receberem dose de reforço, filho do casal é vacinado contra Covid-19

13/02/2022 | 10:10



Sandy e Lucas Lima vivem dando um show de fofura - como já é de costume. E, sempre que podem, eles mostram o amor que sentem um pelo outro e compartilham alguns momentos fofos e significantes da família. Quer um exemplo?

Dois dias após receberem a dose de reforço do imunizante contra a Covid-19, o filho do casal, Theo, de sete anos de idade, recebeu a primeira dose da vacina, no último sábado, dia 12.

Para celebrar o momento, Lucas tirou foto com a equipe médica do Centro de Saúde Santa Mônica, em Campinas, São Paulo. Como de costume, o casal preservou a imagem da criança.