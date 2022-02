Luana Piovani explica não aparição dos filhos no BBB22: Ninguém morre de saudades

13/02/2022 | 10:10



Luana Piovani é realmente uma máquina de criar polêmica. E em mais de 20 anos de carreira já deu o que falar na mídia. No dia 12 de fevereiro deste ano, a atriz deu o que falar ao não autorizar a aparição dos filhos no vídeo de almoço do anjo de Pedro Scooby, que está confinado no BBB22. Logo após o surfista ganhar a prova, os fãs se perguntaram como seria a homenagem da ex-esposa. No entanto, Boninho revelou nas redes sociais que Piovani não teria assinado o contrato para deixar o pai ver as três crianças, Dom, de nove anos de idade, Bem e Liz, de seis anos.

Sonhando em ver a Luana Piovani com as crianças no almoço do anjo, disse Josialiane Veloso.

Josiliane, ela não autorizou, Pedro Scooby não vai ver os filhos, respondeu o Big Boss.

Na mesma hora, a polêmica em torno do nome da loira tomou conta da web e, no dia seguinte, Luana usou o Instagram para explicar o motivo de ter negado participar do reality:

Vim aqui bater um papinho com vocês que ficam me alucinando nos comentários. Não vai ter a imagem dos meus filhos no negócio do anjo porque a autorização era praticamente vitalícia para mais umas cinco vidas, de utilização de imagem mesmo se o Pedro sair [do BBB]. Eu nunca me submeti à grande empresa e não vou, agora, submeter os meus filhos. Vou fazer o papel maravilhoso de mãe que, aliás, é o meu melhor papel. Estou protegendo os meus filhos. Agora, como eu sei que vocês estão muito preocupados com a minha vida, a do Pedro e até dos meus filhos, eu queria dizer que ninguém morre de saudade, não, tá? Passei três meses no lockdown longe dos meus filhos porque as crianças estavam travadas aqui e sobrevivi. Deu certo. Tem três semanas que ele está lá, não vai morrer, não. Estou protegendo o meu maior tesouro, disparou.