Presidente do PSDB tenta convencer Eduardo Leite a concorrer à reeleição

13/02/2022 | 08:48



Diante da pressão para que João Doria desista de ser o candidato do PSDB ao Palácio do Planalto, o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, coordenador da pré-campanha presidencial do paulista, tenta convencer o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a concorrer à reeleição. Leite perdeu as prévias, mas tucanos que o apoiaram buscam saídas para que Doria não seja o candidato da legenda.

"As prévias tornaram Eduardo um player nacional e um segundo mandato com novas entregas no RS vai tornar ele um presidenciável com excelentes expectativas", disse Araújo, que participou de evento ao lado do governador no diretório gaúcho. Para que o movimento se concretize, Leite teria de ser convencido a ir contra uma bandeira pessoal, a de não disputar o mesmo cargo mais de uma vez, e a ficar no PSDB. Ele passou a ser cortejado abertamente pelo PSD.

