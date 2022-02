Prova de vida do INSS

Do Diário do Grande ABC



O Ministério do Trabalho e Previdência publicou a portaria número 1.408, que libera os aposentados, pensionistas e outros titulares de benefícios pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de realizar a prova de vida presencialmente. A iniciativa terá impacto para 36,4 milhões de beneficiários. A prova de vida será confirmada por meio de registros de vacinação, consultas no SUS (Sistemas Único de Saúde), comprovantes de votação nas eleições, emissão de passaportes, carteiras de identidade ou de motorista, entre outros meios.



A nova regra traz as possibilidades que passarão a ser consideradas válidas como prova de vida. Uma delas é a realização de empréstimo consignado, desde que seja efetuado por reconhecimento biométrico. Será considerado também o acesso ao aplicativo Meu INSS ‘com o selo outro ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acessos’, tanto no Brasil como no Exterior.



Também serão consideradas prova de vida atendimentos feitos de forma presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico em entidades ou instituições parceiras. Perícias médicas, por telemedicina ou presencial, bem como vacinação ou atendimentos no sistema público de saúde ou em rede conveniada também servirão como prova de vida.



Importante frisar que o governo federal terá que ser mais rigoroso na fiscalização para evitar fraudes. O Instituto Nacional do Seguro Social terá que coordenar trabalho intensivo de fiscalização para evitar fraudes no sistema previdenciário com o fim da prova de vida presencial. A antiga norma existia exatamente para combater os falsos segurados e para garantir maior segurança para os cofres da União.



O ponto positivo da nova portaria é que os segurados do INSS que possuem dificuldades para realizar a prova presencialmente, agora, não precisarão passar por situações incômodas ou constrangedoras. Assim, pessoas que estão doentes e acamadas ou que moram em lugares distantes das agências bancárias ou da Previdência Social serão beneficiadas e de forma correta pela nova regra.



Já presenciamos muitas pessoas que foram obrigadas a comparecerem em macas, cadeira de rodas e em condições graves de saúde nas agências da Previdência Social para garantir o benefício. O governo federal anunciou que nos casos pontuais em que a iniciativa não atenda, a responsabilidade de fazer a prova de vida passa a ser do Instituto Nacional do Seguro Social, que designará servidores ou parceiros que irão até o segurado para realizar a prova de vida.



João Badari é advogado especialista em direito previdenciário.



PALAVRA DO LEITOR

Esquecido – 1

Interessante saber que temos dinheiro ‘esquecido’ nos bancos (Economia, dia 8). Mas preciso de explicações: na reportagem diz que parte dos R$ 8 bilhões pode ter sido por ‘tarifas cobradas indevidamente em operações de crédito’. Oras, por que existem essas ‘cobranças indevidas’? Não tem ninguém que fiscaliza? Quem garante que essa prática ainda hoje não continua? Deve ser por isso que o faturamento desses bancos sempre bate recorde. Continuamos sendo enganados?

Norberto Oliveira

Rio Grande da Serra



Esquecido – 2

Sobre a consulta para ver se temos direito a alguma quantia dos R$ 8 bilhões ‘esquecidos’ em contas bancárias, somos informados que para acessar o site para ver se temos dinheiro a receber precisamos de login ‘Gov.br nível prata ou ouro’. Primeiro que o governo precisa explicar o que é isso, já que milhões de pessoas não têm todo esse conhecimento com a tecnologia. Segundo é que parece que o governo federal obriga a todo esse processo justamente para dificultar ao máximo e fazer a pessoa desistir, para que possa sobrar para farra do próprio governo. Por que não simplifica?

Marlene Barbuchidt

São Caetano



Semáforo

Parabenizo a Prefeitura de Santo André pela construção das pistas para carros na margem do córrego no bairro Centreville (Complexo Cassaquera). Além de bonito, resolve grande problema de trânsito no local, que era feio, sujo e malcheiroso. Uma sugestão, para que melhore ainda mais, é que se instale semáforo para facilitar a vida de quem vem pela Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello e quer acessar a Avenida Valentim Magalhães, porque essa rua é utilizada por quem vem no sentido Sertãozinho, e forma fila de veículos porque a preferência é sempre de quem trafega na Valentim.

Lúcio Torres

Santo André



Passagem

Por onde anda aquele que trouxe essa empresa (Suzantur) para Mauá, que virou réu em quatro processos, mas a Justiça é tartaruga (Justiça manda Prefeitura de Mauá reduzir tarifa de ônibus)?

Marcelo Augustinho

do Facebook



Tropicália

Vejam que coincidência interessante. O proprietário do quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde foi espancado até a morte o congolês Moïse Kabagambe, é um cabo da Polícia Militar do 18º Batalhão. Esse batalhão é o mesmo no qual Adriano da Nóbrega – suspeito de integrar quadrilha de matadores e de ter comandado a milícia na Zona Oeste do Rio – conheceu Fabrício Queiroz – aquele que depositou R$ 89 mil na conta de Michelle Bolsonaro, a mulher do presidente –, que é o operador das rachadinhas da família Bolsonaro. Um dos filhos do presidente, o Flávio, empregava familiares de Adriano da Nóbrega. É ou não é muita coincidência?

Luciano Almeida

São Bernardo