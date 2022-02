Liminar barra prédio residencial na Pompeia

13/02/2022 | 08:17



Uma liminar da Justiça de São Paulo suspendeu o projeto de construção de um prédio residencial da Pouliche Empreendimentos Imobiliários, do grupo Even, na área do bairro da Pompeia, zona oeste da capital, perto da obra da Linha-6 Laranja, do Metrô, vizinho da futura Estação Sesc Pompeia.

A decisão judicial, da 5.ª Vara da Fazenda Pública, atende pedido da Linha Uni, concessionária responsável pela obra do Metrô, para suspender a construção do residencial, lançado em dezembro pela construtora, por suspeita de interferência das fundações do edifício no traçado de construção da nova linha. "Concedo a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de imediato de dar prosseguimento a quaisquer atividades construtivas relacionadas ao empreendimento Modo Pompeia, diante de sua interferência direta nas obras da Linha 6, até que seus novos projetos estejam aprovados pela Autora e pela STM, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 em caso de descumprimento", diz a decisão, publicada em 17 de janeiro no Diário da Justiça, referente a processo de dezembro.

A obra do empreendimento, um prédio residencial chamado Modo Pompeia, ainda não foi iniciada, embora o stand de vendas esteja montado no endereço da futura torre, na Rua Venâncio Aires.

Licenças

De acordo com a construtora do empreendimento imobiliário, "a empresa obteve todas as licenças necessárias para a realização e execução do projeto em questão, cuja aprovação se deu em junho de 2021".

Em nota ao Estadão, a Pouliche informou que foi acionada no fim de 2021 pela concessionária da Linha 6 do Metrô. "E segue em negociação para chegar, o mais breve possível, a uma solução técnica que permita que metrô e projeto possam coexistir", afirma a construtora no comunicado.

De acordo com a empresa do Metrô, a Linha Uni negocia com a Construtora Even "soluções para viabilizar ambas as construções de forma harmoniosa, uma vez que as fundações do empreendimento imobiliário, da forma originalmente proposta, interferem diretamente nos túneis de via da Linha 6-Laranja." No dia 1.º, um acidente em obra da Linha 6 causou o desabamento de parte do túnel escavado pelo tatuzão na Marginal do Tietê.

