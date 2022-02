Em boa fase, São Bernardo FC recebe o Red Bull Bragantino

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



13/02/2022 | 00:01



O São Bernardo FC espera dar sequência ao bom momento no Paulistão no primeiro jogo após obter a nova concessão do Estádio 1º de Maio. Em casa, o Tigre mede forças com mais uma equipe da elite nacional, caso do Red Bull Bragantino, a partir das 20h30.

Contra os outros dois times de Série A do Brasileiro, o São Bernardo FC saiu atrás no placar, mas buscou o empate: 1 a 1 com Palmeiras e Santos. A expectativa é, no mínimo, igualar os desempenhos anteriores. Mas, pelas últimas apresentações, tem totais condições de conquistar os três pontos.

“É mais um grande adversário, na nossa casa. Será outro jogo difícil, como é toda partida no Paulistão”, ressaltou o técnico do Aurinegro, Márcio Zanardi.

E se o momento do Tigre é bom, o do Red Bull Bragantino é ainda melhor. O time do Interior vem de vitória por 4 a 1 sobre a Inter de Limeira e, na trajetória até aqui, dos grandes, já venceu o São Paulo.