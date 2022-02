EC São Bernardo fica no 0 a 0 em partida contra o lanterna Nacional

Da Redação

13/02/2022 | 00:01



Nacional e EC São Bernardo fizeram um jogo movimentado na tarde de ontem, mas empataram sem gols pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. A partida foi realizada no Estádio Nicolau Alayon, na Capital. Com o resultado, o EC São Bernardo chegou a 11 pontos na parte de cima da tabela. O Nacional somou seu primeiro ponto e está na lanterna (16º).

O Nacional foi quem começou no ataque com chutes de Eder Paulista e Walace. O EC São Bernardo quase marcou aos 13 minutos, quando o cruzamento passou pelo goleiro, mas Bosco não conseguiu completar.

Aos 22, César cobrou falta perigosa e exigiu boa defesa do goleiro do Cachorrão, que respondeu, novamente com Bosco, que cabeceou para boa defesa do goleiro.

No segundo tempo, o Cachorrão até dominou as ações no fim da partida, mas o empate não saiu do placar.

Na quarta-feira, às 15h, o EC São Bernardo recebe o União Suzano, no Estádio 1º de Maio.