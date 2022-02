Água Santa faz 2 a 0, chega a sete pontos e à vice-liderança

Da Redação

O Água Santa confirmou sua campanha de recuperação na tarde de ontem, ao visitar o Botafogo e vencer por 2 a 0, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Álvaro e Dadá Belmonte fizeram os gols da partida.

Foi o terceiro jogo sem derrota do Água Santa, que acumula duas vitórias e um empate e agora aparece na vice-liderança do Grupo A, com sete pontos. Tem a mesma pontuação que o Guarani (terceiro colocado), mas leva vantagem por ter maior saldo de gols: 0 a -3.

Fora de casa, o Água Santa foi efetivo no ataque e começou a construir a vitória com gol logo aos quatro minutos, com Álvaro. A desvantagem desestabilizou o Botafogo, que errou muitos passes e se viu refém dos lançamentos para chegar na área adversária. Melhor para o Água Santa, que aos 41 minutos fez o segundo. com Dadá Belmonte.

Na quinta-feira, o Água Santa visitará o Red Bull Bragantino, às 19h, em Bragança Paulista.